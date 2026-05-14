Новосибирцев к «Зеленому Марафону» подготовят ИИ-помощник и профессиональные спортсмены

Фото: Пресс-служба Сбер

Даже любительские спортивные соревнования требуют серьезной подготовки. Недавно в ИИ-помощнике «ГигаЧат» появилось тематическое пространство «ЗОЖ». Это среда для общения с искусственным интеллектом, где можно узнать о правильном питании, разогревающих и беговых тренировках, полезных привычках и основах нутрициологии.

Новое пространство помогает формировать устойчивые здоровые привычки, подбирать персонализированные рекомендации для тренировок и получать поддержку на пути к более активной и осознанной жизни.

Внутри пространства находится каталог готовых сценариев, сгруппированных по категориям: от первых шагов в спорте до продвинутых тренировочных практик. Сервис понятен и полезен как новичкам, так и опытным сторонникам здорового образа жизни, а также всем, кто стремится улучшить самочувствие, качество жизни и подготовиться к «Зеленому Марафону». Уже в субботу, 16 мая, с 11.00 до 12.00 на Михайловской набережной, около сцены, пройдет тренировка зарегистрированных участников. Желающие смогут укрепить свои навыки под наблюдением профессиональных спортсменов.

Фото: Пресс-служба Сбер

- Мы хотим, чтобы каждый, кто выйдет на старт «Зеленого Марафона», почувствовал, что он может больше. Помочь стать лучшей версией себя готов искусственный интеллект. «ГигаЧат» выступит сразу в нескольких ролях - персонального тренера и нутрициолога. Он проанализирует вашу физическую подготовку и составит индивидуальный план тренировок на основе тематического пространства «ЗОЖ» на главной странице «ГигаЧата». ИИ-помощник Сбера поможет подготовиться к «Зеленому Марафону». Я приглашаю всех стать участниками нашего благотворительного забега - большого праздника спорта, музыки и добрых дел, - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сам «Зеленый Марафон» пройдет 30 мая одновременно по всей стране - от Владивостока до Калининграда. В Новосибирске спортсменов и болельщиков примет парк «Арена». Для участников доступны дистанции для детей и инклюзивные - 500 метров, а также классические забеги на 4,2; 10 и 21,1 километра. Полумарафон новосибирцы побегут впервые.