В Новосибирске посетителю бара разбили голову в драке

В период с 8 по 11 мая на объектах, охраняемых Агентством Безопасности ГВАРДИЯ, обстановка складывалась спокойная, серьезных чрезвычайных ситуаций и происшествий не было. «Гвардейцами» было пресечено 92 нарушения общественного порядка и 35 попыток хищения чужого имущества. Самым распространенным нарушением праздничных и выходных дней стал сон нетрезвых граждан в общественных местах.

Самое печальное по последствиям происшествие произошло 9 мая в пивном баре на улице А. Чистякова. В седьмом часу утра в заведении подрались несколько коротавших ночь за пьянкой мужчин. Они скрылись с места происшествия до приезда ГБР, оставив в баре только пострадавшего в результате драки мужчину с разбитой головой. Бойцы ГБР-11 вызвали для него скорую помощь, которая госпитализировала больного.

9 мая поздним вечером работники ресторана быстрого питания на улице Троллейной, в Ленинском районе Новосибирска, заметили, что посетитель, зашедший в туалет, слишком долго не выходит. Заподозрив неладное, они нажали кнопку вызова ГБР. Прибывшие по тревоге бойцы 73-го экипажа выпроводили пьяного мужчину, который попросту задремал в «комнате счастья».

Днем 10 мая в дежурную часть ГВАРДИИ позвонила жительница дома по улице Ельцовской. Женщина пожаловалась на двух посторонних пьяных мужчин, спящих на лестничной площадке. Бойцы ГБР-77 вывели с охраняемой территории двух бомжей.

В этот же день в туалете еще одного заведения общественного питания, на улице Станиславского, уснул нетрезвый посетитель. И его «гвардейцы» тоже разбудили и вывели на улицу.

11 мая днем в супермаркете на улице Комсомольской была нажата кнопка тревожной сигнализации. Сотрудник службы безопасности ретейла попытался задержать девушку, которая похищала три банки кофе, но подвергся нападению со стороны незнакомого мужчины. Тот подбежал к сотруднику магазина и преградил ему путь, а затем нанес удар по голове. Бойцы ГБР-11 Агентства Безопасности задержали обоих нарушителей - и девушку-воровку, и ее сообщника-хулигана. Задержанные были переданы правоохранителям.