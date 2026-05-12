Сад в объективе: в дачный сезон видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечит сохранность участка

Безопасность жилья в Новосибирской области обеспечивают свыше 17,3 тысячи камер провайдера, более 70% из них работают в населенных пунктах за пределами областного центра.

Сервис позволяет удаленно контролировать обстановку на территории через смартфон или компьютер: при срабатывании датчика движения владельцу мгновенно приходит push-уведомление с роликом происшествия. Это позволяет оперативно принять меры: обратиться к соседям, вызвать полицию или просто убедиться, что тревога была ложной, например, в сад забежала кошка.

Все данные с камер защищены: передаются и хранятся в зашифрованном виде, их нельзя украсть или потерять. Пользователь в любой момент может подключиться к облачному хранилищу и посмотреть нужную запись.

Виталий Лапицкий, заместитель директора - директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Мы предлагаем широкий ряд современных многофункциональных камер, которые позволят организовать качественное видеонаблюдение в загородном доме даже при отсутствии домашнего интернета. Наш сервис может работать на мобильной связи любого оператора. Также предусмотрена возможность экономии трафика: всё видео пишется на SD-карту камеры, а события дополнительно дублируются в облако.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Видеонаблюдение давно стало базовым цифровым инструментом для организации комфортного и безопасного пространства: будь то городская квартира или дачный участок. В Новосибирской области сервисом пользуются свыше 6 300 семей и количество абонентов ежегодно растет.

Услугу «Облачное видеонаблюдение» можно протестировать в деморежиме, скачав приложение на официальном сайте «Ростелекома».

