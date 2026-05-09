В Новосибирске в День Победы почтили память героев

Почетные гости приветствовали участников парада. Фото: zsnso.ru

Праздничный день 9 Мая начался с церемонии возложения цветов к бюсту прославленного летчика - первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Одним из тех, кто возложил цветы к бюсту героя, стал председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

В качестве почетных гостей в военном параде войск Новосибирского гарнизона на площади Ленина приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, спикер регионального парламента Андрей Шимкив, сенатор Российской Федерации Александр Карелин, мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев и другие.

Парад организован 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа. Курсанты вынесли большую копию Знамени Победы, знамена сибирских дивизий, союзных республик, флаг СССР. Завершающим стал вынос знамени «Новосибирск - город трудовой доблести». Вслед за военными по площади проехала ретротехника.

После завершения парада состоялось шествие Бессмертного полка. Новосибирцы прошли по площади Ленина и Красному проспекту с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и героев СВО.

Также традиционно состоялось возложение цветов на мемориале «Монумент Славы».

Комментируя реплику журналистов «Уже четыре поколения выросли после войны, но этот день остается главным в году...», Андрей Шимкив сказал:

- Да, был, и остается, и будет... Потому что это в крови, в памяти, в душе. Это в генетическом коде нашей страны - не давать в обиду ни себя, ни других. Защищать, спасать и побеждать! И новое поколение, участники специальной военной операции, которые сейчас защищают нашу страну, тому подтверждение. Ветеранам - особый поклон! Их чуть больше 2 тысяч в области живет - всем крепкого здоровья, бодрости духа и мира!