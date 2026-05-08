В Новосибирске прошло торжественное собрание, посвященное Дню Победы

Большой зал Новосибирского государственного академического театра оперы и балета вновь собрал тех, для кого День Победы - главный общенародный праздник. Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив провел торжественное собрание, посвященное 81-й годовщине Победы. В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, депутаты, волонтеры и жители региона.

Открылось собрание хором «Славься» - тем самым, который звучал в этом же театре в мае 1945 года. Спикер регионального парламента напомнил, что театр оперы и балета по праву называют главным залом Победы: здесь встречали победный 1945-й, здесь ежегодно проходят торжества.

- Вновь и навсегда встречаем его с чувством бесконечной гордости и благодарности каждому советскому солдату. Каждому труженику, ковавшему Победу в тылу, - подчеркнул Андрей Шимкив.

Он отметил, что сегодня в Новосибирской области 2290 ветеранов, из них 63 - участники боевых действий. Зал аплодисментами приветствовал каждого из них. Слова благодарности спикер адресовал и новому поколению героев - участникам специальной военной операции.

- Бойцы! Герои! Вам - в знак огромного уважения и восхищения - низкий поклон, - сказал Шимкив.

На собрании выступили губернатор Андрей Травников, митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей, командир 41-й дивизии ПВО генерал-майор Сергей Крупин и участник СВО Илья Родин.

Концертная программа «Слава Великой Победе!» объединила военный оркестр, сводный детский хор, Сибирский русский народный хор и ансамбль «Чалдоны». Прозвучала «Песня воина» на алтайском языке - в знак того, что Победа была завоевана людьми разных наций. Зал стоя аплодировал во время выноса флагов, почтил память павших минутой молчания и вместе с артистами исполнил легендарный «День Победы».