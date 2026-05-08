В Новосибирском зоопарке 9 мая пройдут съемки патриотического фильма

Новосибирский зоопарк 9 мая превратится в съемочную площадку, где снимут патриотический фильм «Бурый боец» о роли животных в Великой Отечественной войне. Событие станет частью праздничной программы ко Дню Победы. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
Принять участие в съемках сможет каждый желающий. Под руководством режиссера гости зоопарка узнают все секреты кинопроизводства, а затем лично примут участие в съемках самой масштабной сцены картины.
К участию приглашают взрослых и детей. Съемки начнутся 9 мая в 12:00 на центральной площади Новосибирского зоопарка.
Напомним, что в честь празднования 81-й годовщины Великой Победы в парках Новосибирска пройдут концертные программы, мастер-классы и выставки. В том числе тематические мероприятия запланированы и в городском зоопарке.
