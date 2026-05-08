Около 12 тысяч сибиряков примут участие в Зеленом Марафоне в Новосибирске

Участники забега смогут выбрать для себя дистанцию по силам. Фото: Предоставлено пресс-службой Сибирского банка Сбера

В Новосибирске 30 мая состоится XIII Зеленый Марафон, на мероприятие зарегистрировалось уже около 12 тысяч участников. Соревнования, организованные Сбером, охватят десятки российских городов, включая 10 городов Сибири.

Ожидается, что мероприятие станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире. В Новосибирске спортсменов и болельщиков примет парк «Арена». Участники смогут испытать свои силы на детской и инклюзивной дистанциях - на 500 метров, а также в беге на 4,2; 10 и 21,1 километра. Полумарафон участники соревнований в Новосибирске побегут впервые.

Предполагается, что это будет не просто забег, а спортивный праздник для всех: после соревновательной части бегуны и болельщики смогут поучаствовать в семейно-музыкальном фестивале с популярными артистами.

Все регистрационные взносы (платное участие будет только на забеги в Москве) и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд «Вклад в будущее». На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Внести свой вклад в эту работу любой желающий может на платформе банка - участвовать в забеге для этого необязательно. По традиции банк удвоит итоговую сумму, которая в этом году может стать рекордной. За прошлый год участники перечислили на добрые дела более 30 миллионов рублей, а с учетом удвоения банка на поддержку детей направили свыше 60 миллионов.

- Зеленый Марафон - благотворительный спортивный праздник для всей семьи, ежегодно объединяющий десятки тысяч спортсменов и болельщиков. Каждый бежит свою дистанцию в своем темпе, но делает одно большое общее доброе дело, - отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.