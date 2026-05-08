В джунгли прямо из сугроба: оператор Т2 изучил зимние маршруты сибиряков

Прошедшей зимой сибирские клиенты Т2 чаще всего ездили в Казахстан. На это направление пришлось 27% всех заграничных путешествий сибиряков. Несмотря на то, что турпоток в эту страну снизился на 19% (по сравнению с зимой 2024/2025), направление остается популярным. На втором месте по турпотоку - Таиланд, на третьем - Узбекистан. Также в топ-10 вошли Китай, Вьетнам, Киргизия, Монголия, Турция, Таджикистан, ОАЭ.

В сравнении с предыдущей зимой повысился спрос на Юго-Восточную, Восточную и Южную Азию, что, вероятно, связано с упрощением правил въезда в ряд стран и запуском прямых авиарейсов из городов Сибири. Самый большой прирост по путешественникам показал Вьетнам, принявший в 6 раз больше туристов. Также сибиряки чаще ездили в Гонконг (+107%), Японию (+65%), Индию (+44%), Китай (+30%), Монголию (+21%), на Мальдивы (+35%) и Филиппины (+62%).

Африканские направления тоже стали более востребованными. Турпоток из сибирских регионов в Египет прошедшей зимой увеличился на 43%, в ЮАР - на 38%, в Марокко - на 21%. Латинскую Америку сибиряки, напротив, выбирали реже, чем год назад - турпоток снизился на 12%.

В числе экзотических и отдаленных мест, где прошедшей зимой побывали сибирские клиенты Т2: латиноамериканские государства и страны Карибского бассейна - Антигуа и Барбуда, Сальвадор, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Суринам, Гватемала, Гайана; африканские страны - Ботсвана, Буркина-Фасо, Бенин, Кот-д’Ивуар, Камерун, Кабо-Верде, Сьерра-Лионе, Джибути, азиатские страны - Бруней, Лаос, Восточный Тимор и многие другие.

В поездках по миру сибирские клиенты T2 использовали 24 000 гигабайтов мобильного интернета и «проговорили» почти 735 000 минут. Активнее всего абоненты звонили и «качали» в Белоруссии, Азербайджане, Таиланде, ОАЭ, на Филиппинах. В этих странах зафиксирован самый высокий трафик «голоса» и интернета на одного туриста.

T2 первой на российском рынке отменила международный роуминг для голосовой связи. Клиенты оператора могут использовать включенный в тариф пакет минут для звонков на любые номера РФ. Новые условия действуют более чем в 50 странах мира.

Также в преддверии сезона отпусков Т2 запустила безлимитный интернет в более чем 30 странах. Клиенты популярных тарифных планов могут ежедневно пользоваться услугой за границей без дополнительной платы: 15 дней для всех роумеров и 22 дня для пользователей подписки MiXX.

В исследовании учитывались клиенты Т2 из макрорегиона «Сибирь», куда входят Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края, Республики Алтай, Хакасия, Тыва.

