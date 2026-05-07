В Новосибирске курсанты военного института устроили парад Победы под окнами ветерана

Поздравить героя пришли родные, соседи, представители органов власти, военнослужащие, жители Военного городка. Фото: zsnso.ru

Курсанты и военнослужащие Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ, жители Военного городка, соседи, родственники фронтовика приняли участие в празднике, посвященном 9 Мая. Главным героем мероприятия был ветеран Великой Отечественной войны Иван Филиппович Коваленко.

Он родился в 1926 году в селе Доронино Новосибирской области. Воевал с 1944 по 1945 год рядовым пулеметчиком. В боях за Кенигсберг огнем своего ручного пулемета уничтожил две боевые точки противника, до 35 солдат и офицеров. За подвиги награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, имеет боевые и юбилейные медали.

- Поздравлять человека, внесшего личный вклад в Победу, очень волнительно, - сказал депутат Заксобрания Данила Воротников. - Ветеранов, к сожалению, с каждым годом становится меньше. Поэтому огромная честь выпадает тому, у кого есть возможность лично пожать им руку, пожелать здоровья и поблагодарить за бесценный подвиг. Я вырос на рассказах про Великую Отечественную войну и, когда принимал решение идти в зону СВО, хотелось не подвести старшее поколение.

Он подготовил для ветерана особый сюрприз - запись личного обращения от боевого командира, а ныне замкомандира отряда беспилотных летательных систем «Вега», депутата Заксобрания Сергея Конько, который сегодня находится на территории ДНР:

- Для нас Вы - пример мужественности, патриотизма и умения добиваться результата. У нас с Вами много общего: я, как и Вы, начинал службу в городе Бердске и тоже был пулеметчиком.

Здоровья и долгих лет пожелала ветерану и депутат Заксобрания Наталия Безрученкова, отметив, что праздник 9 Мая объединяет людей всех поколений. Для ветерана в этот день звучали песни, играл военный оркестр, прошел торжественным маршем почетный караул.