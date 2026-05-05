В Барабинске ветерана войны поздравили со 102-летием

Фронтовика навестили сотрудники прокуратуры. Фото: пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

В Барабинске ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Безрукову исполнилось 102 года. С праздником его поздравили сотрудники Барабинской межрайонной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Анатолий Степанович прошел всю войну в составе артиллерийского полка. Он служил разведчиком при штабе и принимал участие в боевых действиях до самой Победы.

После окончания войны фронтовик вернулся домой только в 1947 году. В родном городе он устроился работать в железнодорожное депо. Сначала трудился слесарем, а затем был назначен бригадиром автоматической локомотивной сигнализации и автостопов. Этой работе он посвятил более 30 лет и вышел на пенсию в 1984 году.

Сотрудники прокуратуры отметили, что жизненный путь ветерана вызывает уважение и служит примером для молодых поколений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX