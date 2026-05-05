В Новосибирске охрана элитного ЖК вызвала полицию из-за оставленного у кафе рюкзака

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ дважды за последние дни проверяли информацию об угрозе совершения террористических актов.

30 апреля утром в дежурную часть Агентства Безопасности позвонила взволнованная женщина. В электронной почте она обнаружила письмо, извещающее о том, что в одном из служебных помещений заложено взрывное устройство. «Гвардейцам» необходимо было срочно проверить эту информацию. Сложность состояла в том, что структурные подразделения данной организации многочисленны и имеются во всех без исключения районах Новосибирска.

Оперативные дежурные незамедлительно направили по всем 13 адресам группы быстрого реагирования. В течение 2 часов все объекты учреждения были проверены самым тщательным образом. Взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было.

Сегодня, 5 мая, в адрес Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за подписью директора заказчика поступило благодарственное письмо. В нем заказчик выражает признательность дежурной части Агентства Безопасности и группам быстрого реагирования за профессионализм, оперативность и слаженную работу.

А ночью еще одну угрозу возможного взрыва отработали «гвардейцы», охраняющие крупный престижный жилой комплекс на улице Большевистской. Во время ночного обхода охранник обнаружил возле входа в кофейню лежащий без присмотра черный рюкзак. Просмотр записей с камер видеонаблюдения помог установить, что оставил его в 3 часа ночи подозрительный человек в плаще с накинутым на голову капюшоном.

Место находки было оцеплено, а начальник службы охраны вызвал все оперативные службы. Проверка, проведенная правоохранителями, показала, что опасности взрыва оставленный рюкзак не представлял.