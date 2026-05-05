В Новосибирске наградили полицейских, отличившихся в специальной военной операции

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручает награду участнику СВО. Фото: zsnso.ru

В большом зале правительства Новосибирской области состоялось вручение наград сотрудникам Главного управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской области. Награждение за участие в специальной военной операции приурочено к предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Приветствовали полицейских и вручали им награды губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, главный федеральный инспектор по региону Николай Буймов, глава Новосибирской митрополии Русской православной церкви митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков.

С начала специальной военной операции уже 440 новосибирских полицейских побывали в длительных командировках. Более 300 из них ранее были отмечены ведомственными наградами, более 70 - государственными.

- От имени всех депутатов Законодательного собрания Новосибирской области поздравляю вас с наступающим самым великим праздником - 9 Мая, - обратился к награжденным Андрей Шимкив. - Благодарю вас за службу, за то, что вы достойно защищаете не только правопорядок на территории Новосибирской области, но и порядок в зоне проведения специальной военной операции. Огромное вам за это спасибо, низкий поклон! И вдвойне приятно, что вы получаете высокие награды в преддверии 9 Мая. Вашими наградами гордимся не только мы - ими будут гордиться ваши дети и внуки. Спасибо вам за то, что защищаете всех нас. И всем нам - победы!