Новосибирская пенсионерка рассчиталась в магазине фальшивыми деньгами

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В период с 30 апреля по 3 мая 2026 года сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 33 попытки хищения чужого имущества и 75 нарушений общественного порядка. Также был своевременно выявлен один пожар и проверена информация об угрозе совершения террористического акта.

30 апреля в магазине на улице Серафимовича 78-летняя женщина рассчиталась за покупки купюрой банка приколов. На следующий день мошенница снова пришла в магазин, и кассир тут же нажала кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие бойцы 73-го экипажа задержали нарушительницу и передали ее сотрудникам полиции. Известно, что участковый инспектор отпустил женщину после того, как она возместила учреждению причиненный материальный ущерб.

1 мая в 21.41 в дежурную часть Агентства Безопасности позвонила охранница магазина на 1-м Мочищенском шоссе в Новосибирске и пожаловалась на молодых людей, дрифтующих на автопарковке. Направленные по сигналу тревоги бойцы ГБР-71 и ГБР-77 ГВАРДИИ преградили дрифтерам путь служебными автомобилями и вызвали на место происшествия наряд ДПС.

2 мая в 18.50 ГБР-71 ГВАРДИИ была направлена на помощь охраннику гаражей администрации Калининского района, подвергшемуся нападению. По прибытии «гвардейцев» нарушитель был задержан нарядом Росгвардии, но вырвался и попытался скрыться. Бойцы ГВАРДИИ догнали его и вернули представителям правопорядка. Но на этом история не закончилась: на место происшествия прибыла скорая помощь, вызванная очевидцем произошедшего ранее нападения - нарушителем на проходившую пару. Неадекват кидал в парня и девушку камни и бил палкой, из-за чего парень предпочел сбежать, а девушка спряталась и затаилась в овраге. «Гвардейцы» отыскали ее и передали медикам для оказания помощи, а задержанный был доставлен в отдел полиции «Калининский».

Поздно вечером 2 мая в поселке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области молодой человек, дрифтовавший на автомобиле ВАЗ-2107, не справился с управлением и на высокой скорости въехал в здание магазина на улице Совхозной. В результате ДТП торговому учреждению был причинен материальный ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей. В присутствии бойцов ГБР-85 ГВАРДИИ управлявший автомобилем нарушитель возместил ущерб в полном объеме.