«Ростелеком» и портал Sibnet.ru запустили онлайн-турнир по игре «Морской бой» ко Дню Победы

С 28 апреля по 17 мая сибиряки могут принять участие в полюбившейся всем с детства баталии - легендарном «Морском бое».

Игрокам предстоит проявить тактическое мышление, стратегию и удачу, чтобы потопить флот противника и набрать максимальное количество баллов. Самые меткие и быстрые пользователи получат призы от «Ростелекома»: умные гаджеты, полезные сувениры, промокоды на образовательную платформу «Лицей», а также годовую подписку на видеосервис Wink, где собраны десятки тысяч фильмов и сериалов.

Битва развернется на полях в клеточку 10 на 10 квадратов. Флот состоит из 10 кораблей: четырех катеров (однопалубные), трех эсминцев (двухпалубные), двух крейсеров (трехпалубные) и одного линкора (четырехпалубный). Задача - потопить объекты условного противника как можно быстрее, сохранив свои. Каждый день будет доступно пять боев, после каждых 10 - открывается супербой. За победы начисляются баллы, за проигрыши - снимаются.

Для участия достаточно зайти на специальный раздел портала Sibnet.ru, пройти простую регистрацию и начать бой. Итоги будут подведены после завершения игрового периода, а список победителей опубликуют на сайте.

Ольга Алдонина, руководитель проектов АО «Ринет»:

- Ежегодно к майским праздникам мы запускаем интерактивные проекты на военно-патриотическую тему, чтобы объединить разные поколения за экраном и напомнить о том, какой ценой далась нам Победа. Такие форматы высоко востребованы у аудитории: в прошлом году наша онлайн-игра «Стань генералом» собрала 360 тысяч уникальных пользователей.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Уже много лет вместе с порталом Sibnet мы готовим проекты к празднованию важнейшей даты - Дня Победы. Помимо онлайн-игр несколько лет назад мы запустили интерактивную Карту Победы. Каждый может добавить сюда историю своего родственника: фронтовика или труженика тыла, поставив метку с фото и рассказом о подвиге. На карте собраны сотни семейных историй. Так мы храним память о героях для будущих поколений.

