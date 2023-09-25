В Новосибирске изменится расписание электричек с 26 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 26 сентября в Новосибирске изменится расписание электричек, сообщает «Экспресс-пригород». Изменения затронут девять пригородных поездов.

Новые схемы движения будут действовать с 26 сентября по 5 октября. За это время специалисты проведут капремонт пути. Корректировка во времени следования составит от 3 до 23 минут.

Изменения затронут электрички направлением «Барабинск – Татарская», «Новосибирск – Каргат», «Новосибирск – Татарская», «Татарская – Колония», «Коченево – Новосибирск», «Татарская – Колония», «Новосибирск-Восточный – Пригородный простор», «Пригородный простор – Новосибирск».

С расписанием можно ознакомиться на сайте компании.

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