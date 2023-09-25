Новосибирский зоопарк открыл бесплатный вход для пенсионеров с 25 сентября. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

Новосибирский зоопарк открыл бесплатный вход для пенсионеров с 25 сентября. Акция проводится в рамках Декады пожилых людей.

- В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило проходит декада пожилого человека, а это значит, что для всех, кто достиг пенсии по возрасту, женщины с 55 лет, мужчины от 60 лет - вход бесплатный, при предъявлении документа, - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Акция продлится по 30 октября. Отмечается, что при предъявлении документа на время прогулки можно бесплатно взять скандинавские палочки. В этот период бесплатно посетить зоопарк смогут также инвалиды всех групп.

Напомним, в Новосибирской области проживает более 651 тысячи пожилых людей. В декаду пожилых людей для них пройдет более 1600 мероприятий. Это флешмобы, концерты, экскурсии, кинопоказы, выставки, турниры, спартакиады, бонусные акции в аптеках и магазинах, консультации по трудоустройству, мастер-классы, встречи со специалистами.

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