Сын гендиректора «Динамо», играющий за «Сибирь», забил гол команде отца

ХК «Сибирь» обыграла московский «Динамо». Фото: телеграм-канал ХК "Сибирь"

ХК «Сибирь» обыграла московский «Динамо». Игра завершилась со счетом 3:2. Так, для новосибирских хоккеистов эта победа стала четвертой подряд, а победная серия московских спортсменов в семь матчей подряд была прервана.

Занятно, что один из голов забил играющий за «Сибирь» Максим Сушко — сын гендиректора «Динамо». Эта шайба стала для него первой в сезоне.

Следующий свой матч ХК «Сибирь» проведет 27 сентября с командой СКА из Санкт-Петербурга.

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