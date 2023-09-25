Председатель СК РФ Бастрыкин заинтересовался случаем продажи ребенка в интернете

Председатель СК РФ Бастрыкин заинтересовался случаем продажи ребенка. Фото: скриншот
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту размещения объявления о продаже ребенка.
Напомним, на одном из сайтов объявлений жительница Новосибирска выставила на продажу ребенка. Объявление было размещено в разделе животные, кошки. Продавец уточнила, что ребенок очень любит качели. И указала, что цена на него по запросу. Сегодня случаем заинтересовалась детский омбудсмен Надежда Болтенко. Она направила запросы правоохранителям и держит ситуацию на контроле.
Следком по Новосибирской области организовал проверку. Глава ведомства поручил руководителю регионального СК представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
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