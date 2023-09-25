В Новосибирской области урожай не убран на половине площадей. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новосибирской области урожай не убран на половине площадей. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Евгений Лещенко на оперативном совещании в правительстве.

- По состоянию на 24 сентября скошено зерновых и зернобобовых культур 687 тысяч гектаров, обмолочены 656 тысяч гектаров - это 42% от уборочной площади, - рассказал Евгений Лещенко.

Валовой сбор составил 1,1 миллиона тонн. Уровень урожайности в регионе - 17 центнеров на один гектар.

Что касается уборки овощей, то технические культуры убрали с площади 45 тысяч гектаров, а картофель - с 1 700 гектаров.

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