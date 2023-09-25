В Новосибирске произошло жесткое ДТП с участием «скорой»

В Новосибирске произошла страшная авария со «скорой помощью».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Лобова произошла страшная авария с участием «скорой помощи». Об этом КП-Новосибирск рассказал очевидец.
- «Скорая», наверное, ехала по Кирова со стороны центра города в сторону улицы Выборной и пыталась проехать на красный свет светофора со спецсигналами. А легковой автомобиль ехал по улице Лобова в сторону улицы Большевистской либо поворачивал с Лобова на Кирова в сторону Выборной и не увидел «скорую», - рассказал КП-Новосибирск Владимир.
По его словам, очень сильные повреждения получил легковой автомобиль. У машины «скорой помощи» помяты правое крыло и дверь.
На месте работают полиция и медики.
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