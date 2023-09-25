10-летний новосибирец Сергей Терещенко спел вместе с Электроником. Фото: шоу «Ты супер» НТВ

10-летний новосибирец Сергей Терещенко прошел в полуфинал шоу «Ты супер» на НТВ. В очередной программе новосибирец исполнил песню «Бьют часы на старой башне» из кинофильма «Приключения Электроника».

Сережа получил четыре зеленые кнопки от жюри. Поддержать мальчика пришел исполнитель роли Электроника Владимир Торсуев. Актер анонсировал их общее выступление в Новосибирске.

- Нас с тобой еще ждет большое будущее. У нас в Новосибирске с коллективом, с которым занимается Сережа, большие планы. У нас будет серьезный мюзикл. Я посчитаю за честь быть с тобой на одной сцене, - обратился к Сереже Владимир Торсуев.

В эфире программы мальчик также рассказал свою историю жизни. С трех лет он живет с бабушкой, его родители отбывают наказание.

В комнате ожидания Сережу ждали родная тетя Таисия и троюродная сестра Софья, которые узнали о мальчике, после его выступления в прошлом сезоне проекта.

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