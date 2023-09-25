Названа ошибка пилотов, которая могла привести к посадке самолета в поле

Одна из предварительных причин аварийной посадки - нехватка топлива. Фото: Анна ПАШАГИНА

В сети до сих пор активно обсуждают ЧП, произошедшее 12 сентября в Убинском районе Новосибирской области. В тот день там прямо посреди пшеничного поля приземлился «Аэробус» «Уральских авиалиний». Борт летел из Сочи в Омск, но сначала у него возникли проблемы с шасси. Было решено садиться в новосибирском аэропорту — там более длинная взлетная полоса. Но тут у воздушного судна отказала одна из гидросистем и стало кончаться топливо: экипаж принял решение посадить самолет прямо в грунт. На борту находились 167 человек, в числе которых 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, серьезных травм никто не получил.

Пассажиры лайнера и общественность благодарят и хвалят пилотов за успешную посадку, а вот мнения экспертов на этот счет не так однозначны. Некоторые специалисты отмечают, что в этой истории все не так однозначно.

— Есть версия, что пилоты неправильно рассчитал расход топлива. Это, конечно, нужно проверять. И тогда решение садиться до того, как остановится двигатель, прямо в поле, конечно, было правильным. Но пилоты могли сами загнать себя в эту ситуацию. Решение уходить на запасной аэродром в Новосибирске надо разбирать в деталях, — рассказывал КП-Новосибирск эксперт Агентства «Безопасность полетов», генеральный директор компании «Ранавиа» Андрей Патраков.

В сети также оказалась запись переговоров, происходивших, якобы, на борту лайнера. За их достоверность ручаться нельзя, но если исходить из этих фактов, посадку на Омском военном аэродроме, где полоса длиннее, чем на гражданском, даже не рассматривалась.

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