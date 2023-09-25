В Новосибирске пьяный лихач протаранил ограждение и влетел в припаркованное авто

В Новосибирске пьяный лихач влетел в припаркованное авто во дворе дома. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске в Северо-Чемском жилмассиве водитель протаранил ограждение и влетел в припаркованный автомобиль во дворе дома. Инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября, в 18:35.

Задержать лихача не удалось. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося он сбежал.

- Пока ждали сотрудников ДПС, автомобиль утащили. Как заверили друзья водителя, он ответственный. Может, уже проспался и восстановит все, что натворил, - написала одна из очевидцев в группе «АСТ-54».

Жители возмущены произошедшим, ведь рядом с местом аварии находится детская площадка.

За комментарием КП-Новосибирск обратилась в полицию.

- По данному факту будет проведена проверка и принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сказали в УГИБДД.

Сотрудникам полиции предстоит установить личность мужчины, нанесшего ущерб жильцам дома, и детали произошедшего.

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