Новосибирский суд приговорил к шести годам условно экс-замглавы Сибирской таможни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замначальника Сибирского таможенного управления признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

- Подсудимый, являясь председателем комиссии Сибирского таможенного управления по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам и членам их семей единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, из личной заинтересованности воспрепятствовал в 2019 году получению двумя кандидатами социальных выплат на сумму свыше восьми миллионов рублей, - говорится в сообщении

Известно также, что в феврале 2020 года экс-замглавы травмировал руку во время игры в хоккей. Однако в документах указал, что травму получил при исполнении должностных обязанностей. Тогда ему выплатили страховку размером более 870 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть лет. Также его лишили звания и права занимать должности на госслужбе на два года.

После вынесения приговора осужденный подал апелляцию. Его частично оправдали. В ответ Западно-Сибирский транспортный прокурор принес кассационное представление. В результате, уголовное дело было пересмотрено, а ранее принятое решение суда оставили без изменений.

Приговор вступил в законную силу.

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