Новосибирский суд приговорил к шести годам условно экс-замглавы Сибирской таможни.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Замначальника Сибирского таможенного управления признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
- Подсудимый, являясь председателем комиссии Сибирского таможенного управления по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам и членам их семей единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, из личной заинтересованности воспрепятствовал в 2019 году получению двумя кандидатами социальных выплат на сумму свыше восьми миллионов рублей, - говорится в сообщении
Известно также, что в феврале 2020 года экс-замглавы травмировал руку во время игры в хоккей. Однако в документах указал, что травму получил при исполнении должностных обязанностей. Тогда ему выплатили страховку размером более 870 тысяч рублей.
Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть лет. Также его лишили звания и права занимать должности на госслужбе на два года.
После вынесения приговора осужденный подал апелляцию. Его частично оправдали. В ответ Западно-Сибирский транспортный прокурор принес кассационное представление. В результате, уголовное дело было пересмотрено, а ранее принятое решение суда оставили без изменений.
Приговор вступил в законную силу.
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