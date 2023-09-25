Глава СКР заинтересовался новосибирским инвалидом, живущим в антисанитарии

Александр Бастрыкин заинтересовался историей новосибирского инвалида, живущего в ужасных условиях. Фото: Прокуратура НСО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей новосибирского инвалида, живущего в ужасных условиях. Напомним, сообщалось, что мать держит его в полной антисанитарии. Местный следком уже начал проверку по данному факту.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгаеву доложить о ходе проверки, — сообщили в СКР.

Проверку по данному факту проводит также прокуратура. Специалисты ведомства вместе с соцработниками выезжали на место жительство инвалида.

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