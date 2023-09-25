В Новосибирске новый мост через Обь станет жемчужно-белым

Новый мост через Обь в Новосибирске станет жемчужно-белым. Фото: ГК «ВИС»
В Новосибирске 114-метровый пилон моста через Обь станет жемчужно-белым, сообщает ГК «ВИС». Площадь под покраску составляет почти 10 тысяч квадратных метров. На это уйдет порядка девяти тонн краски.
В настоящее время финишная покраска выполнена на площади более двух тысяч квадратных метров.
Мост окрашивают в технике безвоздушной покраски. Для этого используют специальные станции, создающие высокое давление и распределяющие поток.
Сегодня техническая готовность моста составляет 90%. Установлены пролетные строения, завершается монтаж парапетного ограждения, продолжается асфальтирование дороги.
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