Прокуратура проверит пансионат, где умер 85-летний пенсионер

Прокуратура начала проверку после смерти 85-летнего пенсионера в новосибирском пансионате. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура начала проверку после смерти 85-летнего пенсионера в новосибирском пансионате. Напомним, его нашли мертвым под окнами заведения 24 сентября.

— Прокуратурой Октябрьского района организована проверка в связи со смертью 85-летнего мужчины Прокурор района Дмитрий Цуканов выехал на место, чтобы оценить действия сотрудников пансионата, — сообщили в ведомстве.

Ранее прокуратура уже находила нарушения в оказании медпомощи пенсионерам в стенах этого заведения. Сейчас Октябрьский районный суд рассматривает иск прокуратуры о том, чтобы заведение прекратило свою работу до того момента, пока не будут устранены все нарушения.

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