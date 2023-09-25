Новосибирская прокуратура запретила строить дома без обеспечения школами и детсадами. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске прокуратура запретила строить дома без обеспечения школами и детсадами. Позицию ведомства признали законной постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда.

- Прокуратура Новосибирской области доказала, что выдача разрешения на строительство многоквартирного дома, если его жильцы не обеспечены местами в школах и детских садах, противоречит требованиям законодательства, нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, - рассказали в прокуратуре.

Решение уже вступило в силу.

Напомним, в Новосибирске наблюдается нехватка школ. Так, 1 сентября 2023 года в одну из школ Ленинского района пришли сразу 15 первых классов. Такое число первоклашек стало рекордным для учреждения.

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