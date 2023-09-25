В Новосибирской области появится дневной центр для людей с инвалидностью

В Новосибирской области подготовлен проект для помощи людям с инвалидностью старше 18 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области подготовлен проект для помощи людям с инвалидностью старше 18 лет. Минсоцразвития сообщили, что планируют приступить к реализации этого проекта.

— Есть поручение министра о том, чтобы создать на базе одного из наших учреждений функционал, когда человек должен получить индивидуальный маршрут. По итогу он должен социализироваться, устроиться на работу, а если какие-то сильные когнитивные нарушения, то хотя бы полностью себя обслуживать, — сообщил замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов.

Планируется, что с каждым постояльцем центра специалисты будут работать индивидуально. В первую очередь, людям с инвалидностью будут помогать овладевать навыками базового самообслуживания и первичными трудовыми навыками.

Впервые в регионе также будет открыт дневной стационар для людей с инвалидностью старше 18. Там они смогут находиться вместе с людьми, которые за ними ухаживают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber