Омбудсмен взяла на контроль случай с продажей ребёнка в Новосибирске. Фото: скриншот.

Новосибирский детский омбудсмен Надежда Болтенко высказалась по поводу случая с продажей матерью ребёнка. Ранее странное объявление появилось на одном из сайтов.

– Возмутительный случай - объявление о продаже матерью ребёнка. Узнала об этом из СМИ, – сообщила Надежда Болтенко.

По словам омбудсмена, она сразу же направила запросы правоохранителям. И держит ситуацию на контроле.

Ранее объявление появилось на сайте в разделе «животные, кошки». С фотографии смотрел маленький мальчик. Его мать написала, что ребёнок очень любит качели. И указала, что цена на него по запросу.

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