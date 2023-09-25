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НовостиОбщество25 сентября 2023 10:00

Кричала во весь голос: в Новосибирском зоопарке медвежонок Стрелка требовала накормить ее

В Новосибирском зоопарке медвежонок Стрелка громко требовала своего обеда
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирском зоопарке медвежонок громко требовал своего обеда. Фото: Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке медвежонок громко требовал своего обеда. Фото: Сергей Ильтяков

Белая медведица Стрелка из Новосибирского зоопарка недовольна «голодовкой». Молодой организм требует подпитки, а окружающие не обращают на это никакого внимания.

Мама и сестра Стрелки решили поспать. Но медведица не готова оставаться без обеда. Сначала она всех разбудила, а после этого во весь голос стала требовать поесть.

Мама Герда попыталась убежать от надоедливого чада, но попытка не удалась. В итоге мама сдалась и повела медвежат на обед в берлогу.

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