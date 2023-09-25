В Новосибирске осудили грабителей с травматом, пытавшихся отобрать два миллиона

В Новосибирске осудили грабителей с травматом, пытавшихся украсть два миллиона. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирске вынесли приговор грабителям с травматом, пытавшимся украсть два миллиона рублей у бизнесмена. Происшествие случилось в мае 2022 года в районе железнодорожного вокзала «Новосибирск - Восточный».

Двое грабителей пытались отобрать у 47-летнего новосибирского бизнесмена сумку с выручкой. В банду входили четыре мужчины от 23 до 42 лет. Предпринимателя перед ограблением они выслеживали более двух недель. Нападавшие выстрелили в сторону пострадавшего и распылили газовый баллончик. Отбиться сибиряку помог прохожий.

Грабителей осудили за разбой организованной группой с использованием оружия и использование поддельного водительского удостоверения.

Дзержинским районным судом мужчинам было назначено наказание в виде лишения свободы от 8 лет 3 месяцев до 10 лет 2 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

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