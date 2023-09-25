В Новосибирске ремонт дорог пообещали завершить до снега. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ремонт дорог в Новосибирске пообещали завершить до выпадения снега. Заявление сделал исполняющий обязанности министра транспорта Анатолий Костылевский на оперативном совещании в правительстве.

- В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в эксплуатацию введены 59 объектов. Завершены работы на 20 объектах. Уложено 2,8 миллиона квадратных метра покрытия, что составялет 83%, - сообщил Анатолий Костылевский.

Губернатор региона Андрей Травников уточнил, останутся ли какие-то объекты незавершенными до снега. Министр транспорта заверил, что все дорожные работы завершат до выпадения осадков.

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