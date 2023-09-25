В Новосибирске с 25 сентября включили отопление в жилых домах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 25 сентября начали включать отопление в жилых домах. Подача тепла будет происходить в три этапа.

Подключение отопления стартовало в понедельник и продлится шесть дней - с 25 по 30 сентября. Каждый этап составит два дня.

Так, 25 сентября тепло дадут жителям части домов в Октябрьском и Первомайском районах, центральной части города.

Напомним, в этом году отопительный сезон начался с 21 сентября. Сначала к теплу подключили образовательные учреждения, больницы, а также организации с круглосуточным пребыванием детей. А с 25 – тепло дают и в другие здания, в том числе и жилые дома.

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