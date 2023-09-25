В новосибирских больницах ввели масочный режим.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В больницах Новосибирска ввели масочный режим. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве.
- В связи с тем, что мы видим незначительный рост заболевамости острыми респираторными вирусными инфекциями, в больницах были проведены противоэпидемические мероприятия. В первую очередь, это - масочный режим. Меры введены с целью нераспространения инфекции, - рассказал Константин Хальзов.
За прошедшую неделю в Новосибирской области зарегистрировали 26,9 тысяч заболевших ОРВИ.
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