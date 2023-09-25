Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 8:24

В новосибирских больницах ввели масочный режим

Мера введена в связи с незначительным ростом заболеваемости ОРВИ
Полина ШЕВЧЕНКО
В новосибирских больницах ввели масочный режим.

В новосибирских больницах ввели масочный режим.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницах Новосибирска ввели масочный режим. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве.

- В связи с тем, что мы видим незначительный рост заболевамости острыми респираторными вирусными инфекциями, в больницах были проведены противоэпидемические мероприятия. В первую очередь, это - масочный режим. Меры введены с целью нераспространения инфекции, - рассказал Константин Хальзов.

За прошедшую неделю в Новосибирской области зарегистрировали 26,9 тысяч заболевших ОРВИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber