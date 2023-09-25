Мёртвого пенсионера нашли под окнами пансионата в Новосибирске

Труп пенсионера найден в Новосибирске под окнами реабилитационного центра. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске погиб постоялец пансионата в Октябрьском районе – 85-летний пенсионер. Его тело нашли под окнами реабилитационного центра.

– Прокурор района Дмитрий Цуканов выехал в пансионат с целью проведения проверочных мероприятий и оценки действий сотрудников пансионата, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

В надзорном ведомстве организовали проверку по факту трагедии.

Доследственную проверку проводят и в СК. По данным Следственного комитета, труп пенсионера обнаружили под окнами пансионата 24 сентября.

– Следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, – передает СК РФ по Новосибирской области.

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