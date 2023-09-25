В расправе подозревают жениха: выпускницу НГУ нашли убитой в Турции

Выпускницу НГУ Анастасию Емельянову нашли убитой в Турции. Фото: соцсети.

В Турции нашли убитой 32-летнюю Емельянову Анастасию. Известно, что девушка переехала за рубеж из Новосибирска. В родном городе она окончила НГУ.

– Настю убили 3 дня назад в Эрзуруме. По подозрению в убийстве задержан ее жених. Настя не выходила на связь с 20 числа. Мы искали ее последние 2 дня. И вот нашли, – рассказала в соцсетях подруга погибшей Анастасия Полозкова.

По словам близких, Анастасия была феминисткой и активисткой. Друзья отметили, что девушка боролась с домашним насилием, помогала людям, попавшим в трудную ситуацию.

– Она любила вышивать, готовить веганскую еду, встречаться с друзьями. Она планировала жить, – добавила подруга девушки.

Тело Анастасии планируют транспортировать из Турцию в Россию.

По словам друзей погибшей, ее жених, мужчина 1994 года рождения, учится в местном университете и работает в кафе.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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