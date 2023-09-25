Парнем-инвалидом, проживающем в антисанитарии в Новосибирске, заинтересовались в СК

в СК проверят квартиру, в которой в антисанитарии держат инвалида в Новосибирске. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске в СК организовали доследственную проверку после новости о парне-инвалиде. Сообщалось, что мать держит его в ужасающих условиях – полной антисанитарии.

– По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства ситуации, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Также проверку организовали в прокуратуре.

– Сотрудник прокуратуры выехал на место жительства семьи совместно с работниками администрации района, социальных служб, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В надзорном ведомстве обещают восстановить права инвалида.

На фото, которое опубликовали в прокуратуре видно, что немощный парень лежит на засаленном диване среди гор мусора. Хлам с улицы в квартиру тащит его мать. Соседи говорят, что парня поедают мухи и тараканы, которые полчищами ползают по нему.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер