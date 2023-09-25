Парнем-инвалидом, проживающем в антисанитарии в Новосибирске, заинтересовались в СК

в СК проверят квартиру, в которой в антисанитарии держат инвалида в Новосибирске. Фото: прокуратура НСО.
В Новосибирске в СК организовали доследственную проверку после новости о парне-инвалиде. Сообщалось, что мать держит его в ужасающих условиях – полной антисанитарии.
– По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства ситуации, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.
Также проверку организовали в прокуратуре.
– Сотрудник прокуратуры выехал на место жительства семьи совместно с работниками администрации района, социальных служб, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В надзорном ведомстве обещают восстановить права инвалида.
На фото, которое опубликовали в прокуратуре видно, что немощный парень лежит на засаленном диване среди гор мусора. Хлам с улицы в квартиру тащит его мать. Соседи говорят, что парня поедают мухи и тараканы, которые полчищами ползают по нему.
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