В МАСС рассказали о погибшей, найденной на крыше парковки в Новосибирске

Трагедия произошла поздно вечером 24 сентября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, тело кого нашли на крыше парковки по адресу микрорайон Горский, 67 в Новосибирске. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», это была 22-летняя девушка.
Напомним, трагедия произошла поздно вечером 24 сентября.
− Тело девушки 2001 года рождения транспортировано с пристройки, передано Следственному комитету, − говорится в публикации.
Сотрудники Следкома проводят проверку по данному факту. Они осмотрели место происшествия, сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.
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