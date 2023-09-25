В МАСС рассказали о погибшей, найденной на крыше парковки в Новосибирске

Трагедия произошла поздно вечером 24 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, тело кого нашли на крыше парковки по адресу микрорайон Горский, 67 в Новосибирске. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», это была 22-летняя девушка.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером 24 сентября.

− Тело девушки 2001 года рождения транспортировано с пристройки, передано Следственному комитету, − говорится в публикации.

Сотрудники Следкома проводят проверку по данному факту. Они осмотрели место происшествия, сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.

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