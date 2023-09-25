В Новосибирскую область прибыло более 39 тысяч мигрантов

В Новосибирскую область прибыло 39,2 тысячи мигрантов. Фото: Олег ЗОЛОТО

За период с января по июль 2023 года в Новосибирскую область прибыло 39,2 тысячи мигрантов. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

Больше всего мигрантов приехало в июне – 6 507 человек. Меньше всего – 4 660, в январе. Примечательно, что за счет миграции население Новосибирской области увеличилось на три тысячи человек.

Среди стран СНГ, откуда чаще всего приезжали в НСО – Таджикистан, Казахстан и Киргизия.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что на территории Новосибирской области проживает 16,5 тысячи мигрантов.

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