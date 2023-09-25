Новосибирская область стала лидером по строительству жилья среди регионов СФО

На строительство служебного и социального жилья выделили почти два миллиарда рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирская область стала лидером среди регионов Сибири по строительству служебного и социального жилья. Об этом 25 сентября сообщили на оперативном совещании в правительстве, которое провел губернатор Андрей Травников.

Доклад о ходе строительства служебного жилья и жилья для детей-сирот подготовил врио министра строительства НСО Алексей Колмаков. Исходя из его данных, в регионе уже пятый год подряд увеличивается количество таких домов. В 2021 году их было 7, в 2022 – 16, в 2023 – 37. В 2024-том планируют построить уже 45 домов. В данном направлении Новосибирская область существенно опережает все другие регионы СФО.

В 2023 году на строительство служебного и социального жилья выделили почти два миллиарда рублей.

− Мы будем не только сохранять, но даже увеличивать объем финансирования по служебному жилью и по детям-сиротам. Для повышения эффективности расходования бюджетных средств важно не только выдвигать свои инициативы, но и изучать опыт других регионов, − подчеркнул Андрей Травников.

На сегодняшний день четыре дома уже ввели в эксплуатацию. Они расположены в Коченевском, Сузунском, Татарском и Черепановском районах. Сданы 23 квартиры для сирот и 10 служебных квартир.

Еще 33 дома находятся в стадии завершения строительства. Их введут в эксплуатацию в октябре-декабре 2023 года.

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