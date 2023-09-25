СК начал проверку после публикации объявления о продаже ребенка в Новосибирске

Объявление уже заблокировано. Фото: скриншот с сайта
Новосибирский СК начал доследственную проверку по факту объявления о продаже ребенка. Напомним, что оно появилось на одном из городских сайтов 2 сентября. В описании было сказано, что мальчик сильно любит качели.
С продавцом мальчика связаться так и не удалось.
Известно, что проверку после появления объявления начали и в полиции. В МВД установят автора странной публикации.
Более того, после выхода публикации на сайте КП-Новосибирск объявление о продаже было заблокировано.
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