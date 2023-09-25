СК начал проверку после публикации объявления о продаже ребенка в Новосибирске

Объявление уже заблокировано. Фото: скриншот с сайта

Новосибирский СК начал доследственную проверку по факту объявления о продаже ребенка. Напомним, что оно появилось на одном из городских сайтов 2 сентября. В описании было сказано, что мальчик сильно любит качели.

С продавцом мальчика связаться так и не удалось.

Известно, что проверку после появления объявления начали и в полиции. В МВД установят автора странной публикации.

Более того, после выхода публикации на сайте КП-Новосибирск объявление о продаже было заблокировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Безумно любит качели, цена по запросу»: в Новосибирске выставили на продажу маленького мальчика

Жительница Новосибирска выставила на продажу ребенка (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер