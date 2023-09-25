В сентябре сибиряки в полтора раза увеличили спрос на ипотеку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наибольший объем заключенных в сентябре сделок приходится на Новосибирскую область, Красноярский край и Омскую область. Суммарная доля этих регионов составляет более 60% в объеме выдач ипотеки банка в Сибирском федеральном округе в текущем месяце.

В целом по стране россияне получили в банке ипотеку на общую сумму 174 млрд рублей. Это на 63% больше, чем в среднем за месяц с начала года и в два раза больше – чем за целый сентябрь 2022 года. Всего с начала года банк выдал 1,03 трлн рублей жилищных кредитов, досрочно «перекрыв» результат всего 2022 года.

- Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено «бумом» на рынке жилищных кредитов. Для нас принципиально важной задачей в этих условиях стала помощь клиентам по выходу на сделки по «старым» условиям – как ставкам, так и первому взносу в рамках госпрограмм, - заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Как отмечают эксперты банка, на фоне ужесточения требований к льготным программам и серии роста ключевой ставки в четвертом квартале на рынке ипотеки произойдет «охлаждение». По оценке банка, в октябре-декабре выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн рублей, что будет примерно на четверть ниже, чем в конце прошлого года. Однако повышенный спрос заемщиков на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордные продажи, которые в первые в истории превысят 6 трлн рублей.