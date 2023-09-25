В Новосибирске задержали супругов из Красноярского края с двумя кило наркотиков

Супругов-наркоторговцев из Красноярского края задержали в Новосибирске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Супругов-наркоторговцев из Красноярского края задержали в Новосибирске. Они приехали в столицу Сибири за оптовой партией запрещенных веществ.

Как рассказали в прокуратуре НСО, муж и жена действовали в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом. Они занимались незаконным сбытом наркотиков на территории Красноярского края и Новосибирской области.

В апреле текущего года супруги приехали в Новосибирск, чтобы получить партию наркотиков для дальнейшего сбыта. Однако реализовать свой преступный умысел у них не получилось.

− Они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, более двух килограммов наркотиков изъято из незаконного оборота, − сообщили в региональной прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело, материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

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