В Новосибирске задержали супругов из Красноярского края с двумя кило наркотиков

Супругов-наркоторговцев из Красноярского края задержали в Новосибирске.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Супругов-наркоторговцев из Красноярского края задержали в Новосибирске. Они приехали в столицу Сибири за оптовой партией запрещенных веществ.
Как рассказали в прокуратуре НСО, муж и жена действовали в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом. Они занимались незаконным сбытом наркотиков на территории Красноярского края и Новосибирской области.
В апреле текущего года супруги приехали в Новосибирск, чтобы получить партию наркотиков для дальнейшего сбыта. Однако реализовать свой преступный умысел у них не получилось.
− Они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, более двух килограммов наркотиков изъято из незаконного оборота, − сообщили в региональной прокуратуре.
Было возбуждено уголовное дело, материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
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