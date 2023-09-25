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НовостиОбщество25 сентября 2023 2:31

Жителей Новосибирска предупредили о магнитной буре 25 сентября

Метеочувствительным людям придется непросто
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирск накрыла слабая магнитная буря.

Новосибирск накрыла слабая магнитная буря.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 25 сентября, Новосибирск накрыла слабая магнитная буря. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

− В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1), − предупредили ученые.

Как указано в прогнозе, магнитная буря бушует с раннего утра. Примерно с 13:00 возмущения начнут постепенно ослабевать. Вероятность сильного магнитного шторма составляет всего 15%.

Несмотря на то, что магнитная буря слабая, метеочувствительные люди могут испытывать недомогание. Могут появиться головная боль, слабость и головокружение.

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