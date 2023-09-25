Новосибирск сковали серьезные пробки ранним утром 25 сентября

Пробки в Новосибирске составляют семь баллов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
У жителей Новосибирска утро понедельника началось не с кофе, а с пробок. 25 сентября в городе образовались серьезные заторы.
По данным сервиса 2ГИС, пробки в Новосибирске составляют семь баллов. Так, движение затруднено на Димитровском и Октябрьском мостах.
Димитровский мост «стоит» в сторону левого берега. На Октябрьском мосту ситуация более напряженная – затор образовался в обоих направлениях. На карте указано, что на участке произошло несколько ДТП.
Сколько времени придется провести в пробках – остается только гадать.
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