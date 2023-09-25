Новосибирск сковали серьезные пробки ранним утром 25 сентября

Пробки в Новосибирске составляют семь баллов. Фото: Иван МАКЕЕВ

У жителей Новосибирска утро понедельника началось не с кофе, а с пробок. 25 сентября в городе образовались серьезные заторы.

По данным сервиса 2ГИС, пробки в Новосибирске составляют семь баллов. Так, движение затруднено на Димитровском и Октябрьском мостах.

Димитровский мост «стоит» в сторону левого берега. На Октябрьском мосту ситуация более напряженная – затор образовался в обоих направлениях. На карте указано, что на участке произошло несколько ДТП.

Сколько времени придется провести в пробках – остается только гадать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber