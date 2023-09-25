Площадь Калинина в Новосибирске планируют благоустроить в 2024 году

Масштабное благоустройство площади Калинина в Новосибирске запланировано на 2024 год. Фото: Евгений КОЧКИН

Масштабное благоустройство площади Калинина в Новосибирске запланировано на 2024 год. Об этом в эфире радио «Городская волна» сообщил глава Центрального округа Сергей Канунников.

По словам чиновника, рабочим предстоит отремонтировать дорогу и привести в порядок тротуары. Кроме того, на участке необходимо заменить уличное освещение и обновить фасады зданий.

Сергей Канунников отметил, что в 2023 году на ремонт пешеходных зон выделили 200 миллионов рублей. Часть денег пойдет на благоустройство 17 объектов, расположенных на территории Центрального округа.

Напомним, 3 ноября 2022 года на площади Калинина открыли стелу «Город трудовой доблести». Монумент стал самым высоким подобным сооружением в России: вместе с постаментом его высота достигает около 35 метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber