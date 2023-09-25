Доставайте зонтики: в Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя

В Новосибирске ожидается дождь.
Фото: Влад Комяков
В Новосибирске 25 сентября весь день ожидается дождь. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.
- Днем температура воздуха составит +8…+10 градусов. Будет идти дождь. Ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду, - сообщают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс Погода» в городе днем температура воздуха составит +6…+7 градусов, а к вечеру похолодает до +1. Атмосферное давление составит 751-753 миллиметра ртутного столба.
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