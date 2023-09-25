Доставайте зонтики: в Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя

В Новосибирске ожидается дождь. Фото: Влад Комяков

В Новосибирске 25 сентября весь день ожидается дождь. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

- Днем температура воздуха составит +8…+10 градусов. Будет идти дождь. Ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду, - сообщают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода» в городе днем температура воздуха составит +6…+7 градусов, а к вечеру похолодает до +1. Атмосферное давление составит 751-753 миллиметра ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber