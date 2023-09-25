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НовостиОбщество25 сентября 2023 0:00

Доставайте зонтики: в Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя

В Новосибирске 25 сентября ожидается дождь
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске ожидается дождь.

В Новосибирске ожидается дождь.

Фото: Влад Комяков

В Новосибирске 25 сентября весь день ожидается дождь. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

- Днем температура воздуха составит +8…+10 градусов. Будет идти дождь. Ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду, - сообщают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс Погода» в городе днем температура воздуха составит +6…+7 градусов, а к вечеру похолодает до +1. Атмосферное давление составит 751-753 миллиметра ртутного столба.

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