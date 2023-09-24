В Новосибирске появится 19 новых остановок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, где появятся «комфортные остановки». Их будет 19 штук. Они будут установлены в Дзержинском, Заельцовском, Кировском, Калининском, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах.

Список остановок. Фото: скриншот

К примеру, новая остановка в Первомайском районе появится на улице Первомайская, 210, а в Дзержинском районе на улице проспект Дзержинского, 26.

Большая часть остановок появится в Октябрьском районе.

По предварительной информации, в новых остановках будет предусмотрен Wi-fi, тревожная кнопка 112, зарядка для сотового телефона.

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