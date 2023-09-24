В Новосибирской области родилась девочка с «дворянским» именем

Александр и Ольга Белоусовы. Фото: zags.nso.ru

В Новосибирской области в городе Искитиме торжественно зарегистрировали 600 ребенка, родившегося с начала 2023 года. Счастливыми родителями стали Александр и Ольга Белоусовы. Девочка стала третьей в семье и ее назвали Аделина.

К выбору имени относились тщательно. Аделина в переводе с немецкого обозначает «дворянская», «драгоценная».

- С рождением третьего малыша семья Белоусовых приобрела статус многодетной семьи, - сообщили в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что в Искитиме дети стали чаще всего появляться в многодетных семьях. Чаще всего третьего и следующего ребенка рожают женщины в возрасте от 30 до 40 лет.

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